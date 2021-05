Mariano Iúdica cruzó a Horacio Cabak con un fuerte pase de factura en vivo

Horacio Cabak estuvo en el centro de la tormenta mediática por su crisis de pareja, y logró obtener una medida judicial para evitar que se siguieran publicando noticias sobre su relación. Paradójicamente, el propio Cabak estuvo como invitado el sábado en el programa PH: Podemos Hablar (Telefe), y allí dio detalles de su situación personal. Con toda razón, Mariano Iúdica se mostró molesto con el panelista de Polémica en el bar (América).

“¿Había mucho apuro en ir a lo de Andy? ¿No podías esperar un mes más?”, preguntó Iúdica en tono desafiante. “Cuando fuera, iban a decir: ‘Eh, ¿por qué estás ahí?’. Sea en un mes, dos meses, cinco meses o siete meses. ¿Tengo que pedir permiso para ir de invitado a un programa?”, retrucó Cabak.

“Estratégicamente fue brillante, porque se dejó de hablar del tema. ¡Y vos vas y te metés otra vez!”, insistió Iúdica en modo filoso. “Es que no se puede hablar del tema”, aclaró Cabak, a lo que Chiche Gelblung remarcó: “¡Pero si hablaste vos del tema!”. Con ánimo de justificarse, Cabak contestó: “Yo no hablé de qué pasa con mi mujer, los motivos de lo que pudo haber sucedido. No hablé nada. Hablé de mi enfermedad y de la importancia de mi familia en mi vida”.

“Yo no creo en las cautelares y en los amparos. Para mí las historias hay que contarlas como las quieren contar y hasta donde los protagonistas quieren que se cuente. Y creo que Horacio yendo y exponiéndose de esta manera, deja la puerta abierta para que lo maten gratuitamente”, enfatizó Luis Ventura. “¿Por qué me tienen que matar?”, preguntó Horacio. “¡Porque no dejaste hablar a otros compañeros!”, le recriminó Iúdica.

Lo cierto es que el paso de Cabak por el programa de Andy Kusnetzoff no dejó indiferente a nadie. Además, el lunes corrió un fuerte rumor sobre la cifra que habría cobrado Horacio por asistir al ciclo.