Fuerte reacción de Mariano Iúdica en una nota cuando apareció Horacio Cabak

Este martes, Mariano Iúdica fue abordado por un notero del programa Intrusos (América) y el conductor se refirió al pase de factura que le hizo a Horacio Cabak en Polémica en el bar (América). “Se dio lo que se le tenía que dar... Estábamos muy calientes”, enfatizó Iúdica al referirse a la visita del panelista del programa a PH: Podemos Hablar (Telefe).

“Lo manejamos... Hablamos antes. La espuma estaba. Se notó igual al aire. Traté de controlar que todo fuera como una charla afuera un bar de club”, aclaró Iúdica.

Luego se sinceró sobre la ida de su compañero al programa de Andy Kusnetzoff. “Mal la tomé. Prefiero que suceda acá. Lo vi al aire. Estaba con el tema de los positivos de River y lo vi… Pero cada uno hace lo que le parece”, expresó.

En plena entrevista, Horacio Cabak salió del estudio desde donde se emite Polémica en el Bar y pasó detrás de la cámara. El notero lo invitó a acercarse, y ahí se vivió un tenso momento con Mariano Iúdica. “No, no, no. Esta nota es de chiripa”, dijo mientras abandonó la nota para no compartir el momento con su compañero.