Juana Viale le dio la mejor noticia a su hermano Nacho y su equipo de producción

En estos días, Juana Viale sorprendió con su regreso a Twitter, dejando así entrever que volvió a tener celular después de cinco meses. Recordemos que la actriz y conductora había contado que perdió el aparato a fin del año pasado y decidió no comprarse uno nuevo.

“De a poco vuelvo a las rutinas del teléfono... Reactivar Twitter es una de ellas....”, escribió Juana.

A quienes mejor les habra caído la noticia de la adquisición del celular es el hermano y productor Nacho Viale y al equipo que lo secunda, ya que para ellos era una complicación depender de siempre ubicar a Juana en su teléfono fijo.

Hace un tiempo, en un programa de La noche de Mirtha (El Trece), Viale había confesado a sus invitados: “Les quiero contar que perdí mi celular hace tres meses, estoy sin celular. Se me extravió y ahora toda la producción y la gente que trabaja conmigo está al borde de una crisis de nervios”.

Con respecto a esa etapa, la actriz había enfatizado: “Yo estoy subsistiendo muy bien pero el resto no. Igual, me hace feliz. Mi hermano me dice ‘no va más no tener teléfono’”.

Además, la experiencia de desconexión le permitió a Juana calibrar el tiempo que consume el aparato. “Al no tener teléfono me doy cuenta el consumo del teléfono en el otro”, asegurò.