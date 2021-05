Sofía Jujuy Jiménez reveló qué famoso futbolista internacional la encaró por las redes

Sofía Jujuy Jiménez es una de las mujeres más lindas de la Argentina. Desde que a principios de año terminó su relación con el polista Jerónimo del Carril, la modelo está soltera, sin apuro y con ganas de encontrarse con ella misma.

"Estoy sola, estoy re feliz y disfrutando a mil. Comprometida conmigo misma". Así definió su momento durante su visita a Es por ahí, el magazine de América que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram suele recibir invitaciones de muchos admiradores anónimos y también de algunas figuras reconocidas a nivel mundial. "Estás sola, pero propuestas no te faltan. Yo lo sé muy bien, las redes arden", reveló Fandiño y quiso saber cuál era la profesión que lideraba el ranking de los halagos. "Hay un poco de todo, no sé si hay un rubro que se caracterice. A mí me da la sensación de que todos se tiran el lance, mandan, y si pica, pica", respondió.

Interesada en el tema, Fandiño le preguntó por su reacción ante los mensajes. "Depende quién", contestó Jujuy cuando intervino Andino poniéndole un nombre al admirador hipotético. "Ponele, Neymar", lanzó.

La jujeña intentó responder:: "No, no", lo que motivó las risas de todo el equipo. "Pongo el ejemplo porque leí que Neymar hizo esto. Tiró la cañita", recordó. "Sí, pero hace mil años. Alguna vez, sí. Pero ni cabida, no hubo nada", se hizo cargo la morocha, aunque minimizando la cuestión.

"Si tengo ganas, me hago notar. Doy un like", agregó la modelo, que reconoció haber mejorado su manejo de las redes sociales. "El año pasado era malísima con Instagram, ahora aprendí a jugar más calladita", admitió la modelo.