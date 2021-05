La respuesta de Julieta Nair Calvo cuando le preguntaron por qué le manda fotos íntimas a Jimena Barón

La actriz Julieta Nair Calvo es una de las concursantes del nuevo certamen multidisciplinario La Academia, que comenzará el próximo martes 18 de mayo como parte de ShowMatch (El Trece). De hecho, la artista abrirá la pista de baile con su performance.

Además, en estos días Calvo fue noticia cuando en un ida y vuelta con sus seguidores en Instagram le preguntaron como se lleva con Jimena Barón, quien será parte del jurado del mencionado concurso. En una muestra de complicidad, la actriz compartió una captura de pantalla en donde quedó en evidencia que le había enviado un video íntimo a la cantante.

Para despejar dudas sobre la picante situación, en el programa Hay que ver (elnueve), Julieta contó que tiene buena relación con todos los jurados pero en especial con Jimena. "La conozco desde la época de Casi ángeles, aunque hacía años que no nos veíamos. No somos amigas de ir a tomar café pero sí tenemos buena onda”, detalló.

“¿Es verdad que con Jimena se mandan fotos desnudas por WhatsApp?”, preguntaron en el ciclo. “Fue una broma que hice en Instagram. Fue un chascarrillo porque me preguntaron si me llevaba bien con Jime y yo mandé una captura del último chat; le había mandado una foto que me mostraba cansada, después del ensayo y entrando a la ducha. Pero no, no nos mandamos fotos desnudas”, aclaró.

Con respecto a su labor en La Academia, Nair Calvo se mostró distendida y contó con humor: “Si me pierdo en la coreo, le echo la culpa al bailarín. Y si me ponen una mala nota, quizá me enoje. No sé cómo voy a reaccionar”.