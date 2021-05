En su séptimo mes de embarazo, Pampita explicó por qué no tiene panza

Pampita espera la llegada de su primera hija con Roberto García Moritán. La modelo de 43 años ya es madre de Bautista, de 13 años de edad, Beltrán, de 9, y Benicio, de 6, y también dio a luz a Blanca en 2006 y falleció a los 6 tras contagiarse de una bacteria en México. De hecho, esta semana Pampita estuvo presente en un emotivo acto para rendirle homenaje a su hija.

Lo cierto es que lejos de descansar, la conductora sigue al frente de su magazine Pampita Online (Net TV), y ademàs se prepara para debutar como integrante del jurado de La Academia, el nuevo certamen que es parte de la edición 2021 de ShowMatch (El Trece).

Espléndida como siempre, en este último tiempo los seguidores de la modelo se han preguntado por la esbelta silueta de su ídola, cuando está ya cursando el séptimo mes de embarazo.

En diálogo con Implacables (El Nueve), Pampita explicó: "Ahora viene este cuatrimestre que me va a crecer la panza y voy a dormir distinto... Hasta ahora lo vengo llevando bárbaro pero sé lo que se me viene. Cuando falta un mes y medio me sale la panza a full".

Finalmente, la conductora soprendió al esbozar que podría tener otro hijo. "La chiquita todavía no nació... igual es cierto que aún no decidí cerrar la fábrica ahora, pero hay que ver porque ya somos un montón nosotros, entonces vamos a ver cómo nos acomodamos. En unos años les cuento".