Marcelo Tinelli anunció quién reemplazará a Ángel de Brito en La Academia

Este miércoles, Marcelo Tinelli anunció quién reempolazará a Ángel de Brito como jurado del certamen La Academia que irá por ShowMatch (El Trece). A pesar de que Yanina Latorre estaba señalada como la gran candidata, el popular conductor decidió nombrar a alguien muy especial en su vida.

“Debido al Covid positivo de mi querido Ángel De Brito, en el primer ritmo de ShowMatch “La Academia”, este será reemplazado en el jurado por mi mujer Guillermina Valdes, a la que le agradezco que me acompañe en este nuevo ciclo”, escribió Tinelli en su cuenta de Twitter.

Debido al COVID positivo de mi querido @AngeldebritoOk , en el primer ritmo de @ShowMatch La Academia, este será reemplazado en el jurado por mi mujer @guillevaldes , a la que le agradezco que me acompañe en este nuevo ciclo. Nos vemos el lunes a las 21 por @eltreceoficial uD83DuDCAAuD83CuDFFB??uD83DuDCFA — marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 12, 2021

Recordemos que Valdés ya había sido jurado en ShowMatch, pero en el año 2019 en la competencia “Genios de la Argentina”. En cambio, ahora se suma a una mesa en la que compartirá devoluciones con Hernán Piquín, Carolina “Pampita” Ardohain y Jimena Barón.

De Brito dio positivo de coronavirus unos días después de haberse vacunado en Miami, por lo que deberá permanecer aislado unos días en Estados Unidos. “El jueves me hice el hisopado como les mostré y el sábado me llegó el positivo, así que me voy a tener que quedar unos días más acá, aislado”, contó recientemente al aire el líder de Los ángeles de la mañana (El Trece).