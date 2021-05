La sincera confesión de Pamela David: "Quiero volver a la televisión, pero no a..."

A fines de 2019, Pamela David decidió tomarse un descanso de la televisión y este miércoles reapareció en Flor de equipo (Telefe), donde habló de su vida personal y profesiona..

“En 2020, antes de que cierren todo nos fuimos a Mendoza pero sin nada: sin ropa, sin cuadernos. Fue medio caótico porque nos tuvimos que quedar ocho meses allá. Me encontré tejiendo, controlando tareas”, contó la conductora que además forma parte del directorio de Canal 7 de nuestra provincia.

Al referirse a su alejamiento de la pantalla chica, explicó: “El 31 de mayo de 2019, en una operación del corazón, se muere el hijo de la niñera de mis hijos. Tenía 5 añitos y eso me traumó. Entonces dije: ‘Basta de ir por inercia a trabajar, basta de correr de un lado para otro’. Desde ahí supe que mi estadía en la tele tenía fecha de vencimiento para mí. Empecé a tener mucha consciencia, quería decidir cada día lo que quería hacer”.

También detalló que a la hora de tomar la decisión de dejar la televisión, su familia jugó un rol clave. “Lola tiene 8, está en una edad crítica. Feli tiene 14, y cuando le pregunté qué se acuerda de sus ocho años me dijo ‘que no estabas nunca’. Y es verdad, estaba haciendo Gran Hermano, Desayuno... No me arrepiento de nada, pero ahora quiero estar más presente”, señaló.

Sobre la posibilidad de volver a la televisión, Pamela enfatizó: “Extraño un montón. Estoy pensando, me estoy reuniendo. En el 2019 necesitaba correrme, hoy quiero volver, pero no a cualquier precio ni haciendo cualquier cosa”.