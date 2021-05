Tremenda confusión con un "doble" de Jorge Rial: "Lo deben joder todo el tiempo"

Durante gran parte del martes, se viralizó en la red una foto de un hombre esperando para vacunarse contra el COVID-19. Muchos usuarios señalaron que se trataría del conductor Jorge Rial. A partir de la relevancia que cobró esta confusión, el conductor de TV Nostra (América), se refirió con humor al asunto.

"Esta foto es real. Me llamó alguien del municipio de Pilar y me preguntan '¿cómo te trataron en el vacunatorio?'. Le digo 'no sé de qué me estás hablando'. Me responde 'hay una imagen tuya en un vacunatorio de Pilar'. Le expliqué 'ese no soy yo'", enfatizó Rial.

El conductor confesó que cuando le enviaron la imagen en cuestión se sorprendió por el enorme parecido. "Me mandaron la foto y tuve que ampliarla... en un momento dudé de mí. Algunos de mis compañeros de acá, de TV Nostra, hasta me felicitaron. ¡Es un doble que tengo", comentó entre risas.

Finalmente, Rial señaló que le gustaría conocer a su doble. "Si alguien lo conoce, me dice '¿quién es?'. Le mando un saludo. Lo deben joder todo el tiempo. Es igual que yo... hasta en la pelada, la posición que tiene... todo", exclamó.

Recordemos que el conductor está anotado para recibir la vacuna contra el Covid, pero por el momento no ha sido llamado para recibir la dosis.