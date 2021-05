Roberto García Moritán mostró en televisión un inesperado audio de Pampita

Roberto García Moritán, el esposo de Carolina “Pampita” Ardohain, estuvo como invitado en Debo decir (América), y allí el empresario gastronómico se animó a mostrar al aire mensajes que la modelo le envió a su celular.

Tras asegurar que no tenía miedo de compartir esos audios en público, el conductor Luis Novaresio le pidió: “Vamos a ver el último mensaje de audio que te mandó Pampita”.

Con toda naturalidad, García Moritán empezó a buscar su teléfono y preguntó: “¿Puedo escucharlo primero?”. Pero le respondieron que no, ya que es una de las cláusulas de uno de los segmentos del ciclo de Novaresio .

Sin rodeos, Roberto entonces hizo sonar el audio de Pampita que decía: “Estoy en la esquina, en el chino comprando cositas que nos faltaban. ¿Querés algo en especial, amor?”.

Mientras el conductor y los invitados quedaron embelesados con la dulzura del tono del mensaje, el empresario comentó orgulloso: "¿Te das cuenta? Va al chino también".

Agustina Kämpfer, que también había sido invitada al programa, reveló que cuando García Moritán sacó el celular, ella había llegado a ver un video en el que la modelo le mandaba un beso a su marido. El empresario aclaró que todos los días su pareja le enviaba selfies saludándolo. De hecho, en cámara mostró un video en el que su esposa lo saluda, luciendo de perfil su pancita de embarazada.

Cuando Novaresio le preguntó a su invitado si alguna vez creyó posible vivir una historia como la que está transitando, García Moritán contestó: “Imposible. Pero bueno, me animé. Yo pasé toda mi universidad admirándola y amándola a distancia, y me parecía la mujer más linda de la Argentina. Es inteligente, es una madre espectacular, es emprendedora, me aconseja bien y me acompaña”, enfatizó visiblemente enamorado de su esposa.