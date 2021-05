Eduardo Feinmann pisó el palito y tuvo que borrar un duro mensaje que había publicado

Eduardo Feinmann disparó contra uno de sus clásicos rivales en las redes sociales, el funcionario del Ministerio de Salud de la Nación Lucas Grimson, pero terminó cayendo en una fake news por la cual fue duramente criticado por muchos usuarios en Twitter.

"¿Les pibis es fanático de las dictaduras?", preguntó el periodista junto con un tuit falso en el que figuraba Grimson como autor. El mismo rezaba: "Me parece muy necesaria la idea de centralizar el poder en el presidente, no solo porque quedó demostrado lo que es que la oposición de Larreta tenga poder, si no porque en el marco de una pandemia mundial no podemos permitir la flexibilidad institucional".

El tuit que citó Feinmann era de una cuenta falsa del joven funcionario de 20 años de edad. Minutos más tarde, el abogado eliminó el tuit y siguió compartiendo otras noticias y opiniones sobre la actualidad argentina.

Recordemos que el conflicto entre el abogado y Luki Grimson comenzó en 2020, cuando el funcionario del Ministerio de Salud de la Nación generó mucha repercusión en los medios por utilizar lenguaje no binario en una conferencia de prensa con el parte médico de los muertos y contagiados por Covid-19 y la pandemia del coronavirus.