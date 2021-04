El gesto de Jimena Barón al enterarse del noviazgo entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

Jimena Barón protagonizó un móvil en vivo con Los Ángeles de la mañana en el que habló de su convivencia con Daniel Osvaldo durante la cuarentena y sus ataques de pánico.

Durante la conversación, Ángel de Brito le consultó: ·¿Qué opinás sobre el noviazgo de tu ex y Gianinna Maradona?". Recordemos que la hija del Diez acompañó al cantante durante una gira por el sur con su banda Barrio Viejo. El viaje fue la excusa para que la pareja pudiera blanquear su relación y hasta Osvaldo se animó a mostrarse junto a Benjamín, el hijo de Gianinna.

A la hora de responder, Jimena explicó: "Yo ahí no me voy a meter porque hoy eso no tiene nada que ver conmigo. Él es el papá de mi hijo y lo va a ser para toda la vida. No tiene sentido que me meta".

En cuanto a su vínculo con Gianinna, de quien se había hecho amiga tras vivir en el mismo country, la Cobra disparó: "Ella formó parte de mi vida pero hoy ya no. No corresponde que diga lo que puedo llegar a sentir".

Finalmente, Jimena destacó que sí sigue siendo amiga de Dalma y se quejó de que se enteró de la relación de su ex pareja por la televisión. "Me enteré por la prensa, como casi todo", cerró molesta.

Recordemos que en las últimas horas, Gianinna publicó una foto de su novio junto a una de sus grandes amigas. La reunión fue en su casa de Tigre. "Gracias por estar en mi vida since ever” (”desde siempre”, en español). Yo a ustedes los amo fuerte”, indició junto a la postal y etiquetó a los dos. De inmediato, el ex futbolista replicó el posteo en su cuenta personal de Instagram y agregó una romántica declaración de amor dedicada a su novia, a quien también le hizo un guiño sobre su nombre: “Love you (te amo) Dinorah”, y agregó el emoticón de un corazón.