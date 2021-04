¿Se hartó? El notable argumento del hijo de Wanda Nara para dejar de seguirla en Instagram

Con más de siete millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram, Wanda Nara es una de las figuras que mayor cantidad de contenido sube a la red para mantener encendido el interés de sus fans. Pero ahora, la empresaria enfrenta la inesperada baja de un admirador en la red, y es nada más y nada menos que su hijo Valentino López.

En estos días, Wanda se encuentra en Milán (Italia), y desde allí compartió una particular historia relacionada con su hijo mayor, de 12 años. En uno de los recreos del niño en sus clases virtuales, su madre lo interpeló al darse cuenta que decidió dejar de seguir a su madre en Instagram.

“¿Qué dijiste Valentino que me hiciste reír?”, consultó Wanda. “Que yo te di unfollow (dejar de seguir) a vos y a otros influencers”. Luego, cuando Nara quiso saber el motivo, el chico respondió categórico: “Sí, porque posteás mucho”. Ella intentó convencer a su hijo de que subir mucho contenido a la red es parte de su trabajo, y también una manera de comunicarse con sus seguidores.

“A mí no me gusta, me parece muy aburrido”, retrucó Valentino. “¿Qué es lo aburrido? ¿Ver a tu mamá?”. replicó Wanda. “Sí, porque ponés siempre la mismas cosas. Saludás y decís ‘hola señores followers, hoy me tomo un tecito acá”, disparó sin filtro el pequeño. Y agregó: “Yo ya no sigo más influencers que postean todo el tiempo. Sigo solo a personas que postean poco”. “¿Pero si seguís gente que postea poco, para qué los seguís?”, quiso saber su madre. “Así puedo ver más cosas, sin que sea todo de una misma persona”, concluyó categórico Valentino.