El delicado estado de Roberto Piazza tras pelearse a las trompadas y atravesar varias caídas

Roberto Piazza volvió a Buenos Aires tras pasar varias complicaciones durante algunos meses en Madrid, donde estuvo trabajando acompañado por su pareja, Walter Vázquez. El diseñador dialogó este jueves con el programa Hay que ver (El Nueve), y se refirió a su salud tras protagonizar varias caídas en el país ibérico.

“Soy la momia. Tengo cuatro pinzamientos de vértebras y en la pierna izquierda tengo una bota... No quería atenderme en España porque está caótica”, señaló Piazza, quien actualmente está con tratamiento kineseológico

Luego, Piazza habló de los golpes que tuvo durante el invierno español. “Después de la nieve, se congeló Madrid. Yo salí a caminar un día, porque no daba más de estar encerrado, con borceguíes que no son para hielo... Me caigo una vez de espaldas, fue un golpe tremendo, caer sobre el hielo es un latigazo”, detalló el diseñador

Luego, se cayó de costado por segunda vez y se lastimó la mano derecha. Y la tercera caída que sufrió fue cuando estaba en un bar con su pareja y se peleó con un hombre: “Una tarde salimos con Walter a un bar gay y de repente entra mucha droga, demasiada. Había un tipo que estaba drogado, se empezó a pelear y lo empujó a Walter. El tipo me pecheó a mí, lo empujó a Walter tres veces. Yo me fui al humo y le di un codazo y le rompí la boca. Él me dio una trompada, me noqueó y me desmayé. Ninguna de las maricas me ayudó y Walter me levantó”.

A partir de ese momento, Piazza quedó postrado y solo podía mover su mano izquierda. Además, el modisto afirmó que un médico le había dicho que sufrió “estrés emocional” por el encierro de la cuarentena durante el año pasado, además de la enorme preocupación que tenía por montar su negocio en España.