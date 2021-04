Exagerada multa en pesos a Julieta Prandi por hacer público el conflicto con su expareja

Julieta Prandi enfrenta una batalla judicial contra su exesposo Claudio Contardi. La modelo participó en varias entrevitas televisivas donde acusó a su ex de ser "un psicópata, misógino y maltratador". Incluso pidió a la Justicia interrumpir el régimen de visitas de sus dos hijos luego de varios episodios graves.

Luego de sus declaraciones públicas, la modelo y su abogada Ana Rosenfeld fueron multadas por 50 mil pesos por el juez Hernán García Lázaro. Además, deberán abstenerse de brindar información en medios de comunicación y redes sociales respecto de todo lo relacionado a este caso así como también toda información sobre el modo de vinculación paterno filial de los niños, informó el periodista Carlos Monti, en Nosotros a la Mañana.

En el programa conducido por el Pollo Álvarez, se comunicaron con la otra abogada de la rubia, María Alejandra Bellini, para que diera más detalles: "No podemos nombrar al juez... Acaba de cortar con Julieta, realmente está muy mal porque hoy mandó a sus hijos al colegio después de tantos días y el señor Contardi se apareció en el colegio a las 10:30 de la mañana y no dejó que sus hijos participen de las clases. Hace 15 días que no estaban yendo al colegio. Ahora está reunido el menor con el padre. Es una locura total. Como los miércoles es el día de visita de él se los quiere llevar y Julieta no quiere".

La letrada aseguró que a Julieta le pusieron no solo la multa, sino también un bozal legal. Además, Bellini señaló que los hijos de Julieta debían declarar en la causa, pero no hay Cámara Gesell para los menores de 12 años por el covid. Por esta razón, debieron acudir al servicio de La niñez y la adolescencia del departamento de Vicente López.

Por último, la letrada aseguró: "Julieta tiene que trabajar porque hace dos años que no le pasa alimentos. Ella trabaja en la radio todos los días, pero a su vez está asustada y preocupada porque hoy cuando lleva a los chicos al colegio se encuentra que estaba el señor Contardi en el colegio. No permitiendo que sus hijos tengan el normal desenvolvimiento que tiene que tener cualquier criatura. Ellos le tienen miedo a su papá".