Duro revés de Rocío Oliva contra Matías Morla: "La autopsia de Maradona no dice..."

Este lunes, Matías Morla, quien durante un tiempo fue abogado y amigo personal de Diego Maradona, estuvo como invitado en el primer programa de TV Nostra (América). El letrado le dio a Jorge Rial un importante impacto en el rating con sus explosivas declaraciones.

Rocío Oliva, última pareja del ídolo del fútbol, quedó fuertemente señalada por Morla con una de las frases más picantes de su entrevista en el nuevo ciclo del ex Intrusos. "Si me preguntás a mí, yo creo que a Diego lo mató Rocío Oliva, la cuarentena y la parte médica, pero el tipo estaba enamorado. La situación de estar enamorado de una mujer", enfatizó el polémico abogado.

Como era de esperarse, la respuesta de Oliva no tardaría en llegar, y la futbolista que trabaja en la señal de noticias C5N en el ciclo Minuto a minuto, se refirió al tema.

"Creo que Morla dijo su verdad. Acá todos tienen su verdad y eso hay que respetarlo, pero hubo algo que puntualmente me molestó muchísimo (…) y fue lo de ‘Rocío Oliva lo mató a Maradona y la cuarentena y no sé qué más’ porque el título hoy es ‘Rocío Oliva mató a Maradona’ y eso es una locura”, le comentó a su compañera Luciana Rubinska.

Luego agregó contundente: "La mujer que está del otro lado, si se separa del marido no se muere de amor. En la autopsia no dice ‘Diego Maradona murió de amor’. Seamos serios y no responsabilicemos a nadie porque es un mote muy jodido acá y en el resto del mundo. A mi no me sorprende nada de lo que dijo porque yo conozco todo esto. Quizá al televidente sí lo sorprenda, pero a mí no. (…) Nunca me voy a cansar de decir que nadie muere por amor y nadie es dueño de nadie”.