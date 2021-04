Tristísimo: Sofía Zámolo le escribió una carta a su mamá que falleció dos meses atrás

Dos meses atrás, a Sofía Zámolo le tocó vivir uno de los momentos más duros: falleció su mamá. María Cristina Guerrero murió a raíz de un cáncer de hígado y páncreas. Hoy, de vuelta de sus vacaciones, la modelo decidió recordarla con una serie de fotografías y unas emotivas palabras en Instagram.

"2 meses sin vos. Hace tan solo 8 semanas dejaste de brillar en el mundo terrenal para pasar a la vida eterna, para estar en el cielo. Te extraño tanto TANTO. Cada día se nota más tu ausencia y me parece irreal no tenerte. Siempre soñé con ser madre y que puedas disfrutar de mis hijos y de todos tus nietos, pero esos planes los maneja Dios, no nosotros. Sos nuestra reina para siempre", comenzó su carta.

"Te recordamos cada día, nos mandamos fotos, videos, canciones que nos hacen acordar a vos. En todo estás vos. Nos dejaste tanto amor, tu alegría y diversión de siempre, gratitud, unión, incondicionalidad, así somos, así nos criaste. Basta una mirada para entendernos entre nosotros. Gracias por hacer el esfuerzo de aguantar estando enferma y conocer a mi hija. La disfrutaste 3 meses. Ella siempre va a saber todo lo increíble mamá y abuela que fuiste. No sabes lo que me faltas cada día que voy aprendiendo a ser mamá. Lo que daría por tenerte conmigo mamá", continuó.

"Tengo mil preguntas que hacerte día a día. Pero no estás y de algún modo hago lo que puedo, supongo lo que sale de mi instinto de madre y me guía la crianza que tuviste con nosotros. En todo estás Má, Mamá Chris, Abu Titi, Crichy, Mamita, Mamucha, Mamina linda. Fuiste inmensa en nuestra vida", agregó.

"Te disfrute tanto siempre. Nunca di por sentado la mamá que tenía. Valoré cada día con vos y te di millones de besos y abrazos. Si, un poquito pegajosa fui con vos. Como soy yo, 'demostrativa y dulce' me decías. Sos eterna para nosotros Má. Como siempre te dije y vuelvo a decirlo: Sos la mejor mamá del universo, la más buena, la mejor mamá que me podía dar Dios. Te amo con toda mi alma. ¡Para siempre! Los amo tanto", cerró.