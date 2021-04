El sentido homenaje de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, juntos en la Patagonia

Este domingo, Gianinna Maradona rompió el silencio en la red tras los múltiples rumores de romance con Daniel Osvaldo. La hija del Diez lanzó contundentes posteos para aclarar los tantos y en uno de ellos afirmó: "A veces no me importa mi opinión... Imaginate la tuya". De esta manera, la dupla eligió no ocultarse más y a pesar de no especificar la naturaleza del vínculo, han decidido mostrarse felices.

Durante este fin de semana largo, Gianinna acompañó a Daniel en un show de la banda que lidera el exfutbolista y compartieron algunas postales de su estadía en San Martín de los Andes.

Tras el show, el ex goleador de Boca se ubicó en un VIP junto a la hermana de Dalma, y estuvieron tan distendidos que él se sacó la remera para estar más cómodo.

Además, la pareja posó, cada uno por su lado, con un mural homenaje a Diego Maradona allí en el sur. Gianinna se fotografió junto a su hijo, Benjamín con el tributo que le hicieron a su padre. “El honor de llevar tu apellido para siempre”, señaló. Por su parte, Osvaldo compartió a través de las stories sus fotos con el homenaje a Diego, eligiendo no posar junto a su novia. “Hola, D10s”, escribió. “Te amo”, escribió en otra postal del mural.