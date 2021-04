Tras lanzar una picante advertencia, Diego Poggi renunció a El Trece y TN

Después de algunos rumores que circularon en algunos portales y en las redes, este domingo se confirmó que Diego Poggi renunció a El Trece y TN.

Según el portal PrimiciasYa, la salida de Poggi se produjo tras una acalorada discusión que el especialista en redes habría tenido con Ricardo “Rapa” Ravanelli, actual Gerente de Noticias de Artear, a quien le habría sugerido llevar a cabo un segmento en su programa matutino y en las redes del canal y, al no obtener la respuesta esperada, presentó su renuncia el pasado jueves.

Días atrás, el conductor había a través de su cuenta de Instagram su salida del grupo de WhatsApp del programa "Tempraneros". Y este domingo, antes de entrar al canal, compartió una historia con la leyenda: "the last one (la última)".

Además, Poggi lanzó una picante advertencia la semana pasada frente a cámaras al presentar una noticia. "Renunció al taller de autos y le pagaron 91 mil pesos en monedas de un centavo porque al dueño le molestó su decisión", decía la información. A lo que Poggi comentó incisivo: "Espero no me pase lo mismo".

En este último tiempo, Poggi encabezó titulares en varios medios debido a sus opiniones políticas y también tras comentar algunos aspectos de su vida personal. Recordemos que a principios de enero, el periodista de 33 años causó revuelo en las redes al mostrar la homofóbica reacción que tuvo su padre cuando le contó que se iba de vacaciones con su novio. Al día siguiente, el especialista en redes e arrepintió y aseguró que su papá es un buen hombre.