Pampita compartió un video de su escapada top de fin de semana largo

Pampita está disfrutando de una escapada de fin de semana junto a sus hijos y su marido en un exclusivo hotel de la ciudad de Pilar, en Buenos Aires.

Con su habitual sonrisa radiante y luciendo un vestido blanco holgado, la modelo y conductora mostró la impresionante vista de su habitación, además de todas las comodidades que ofrece el lugar donde se hospeda en familia. Además de paseos en bicicleta, Pampita y Roberto García Moritán fueron recibidos con una canasta repleta de obsequios.

“Gracias por estos momentos mágicos”, escribió Carolina en el posteo que recibió más de 58.000 reproducciones en un día y decenas de comentarios de sus seguidores en lo que le desearon un feliz descanso.

En estos días, la conductora contó que planea adelantar el baby shower de su hija en caso de que en las próximas semanas se apliquen mayores restricciones como consecuencia de la segunda ola de coronavirus en la Argentina. “No sabemos qué va a pasar con la pandemia y después, quizá, no lo vamos a poder hacer. Hay medidas nuevas y tenemos miedo de que en cualquier momento ya no puedas juntarte ni con diez personas. Así que, por las dudas, adelantamos todo a las apuradas”, explicó en su programa Pampita Online (NET Tv).

En diálgo con LA NACION, en una entrevista la modelo habló sobre su embarazo. “Al ser el quinto, se vive con menos ansiedad, con menos preocupación y mucha más naturalidad. Lo transitás de otra manera, con más seguridad, experiencia y sabiduría. Ya tengo como una escuela en esto. Voy al médico y ya sé todo lo que me va a decir (risas). Además, te cambio pañales con una mano, con el bebe en la falda o parado, ya estoy relajada”, comentó.