Juana Viale le paró el carro a su producción con un reclamo frente a cámara

Este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece), Juana Viale tuvo un picante ida y vuelta con la chef del programa, Jimena Monteverde. En medio del clásico intercambio que mantiene la conductora con la cocinera, la última le advirtió: "Hoy es Pascua así que santita te quiero".

Por su lado, el actor Luciano Cáceres, que estuvo como invitado en la mesa, preguntó: "¿Va a haber huevo?". A lo que Monteverde respondió señalando a Viale: "Preguntale a ella, ella lo tiene. Vamos a ver si lo va a entregar". Juana retrucó enfática: "¡No lo voy a entregar! Hubo un error de producción, yo no me voy a hacer cargo de eso".

Desconcertado, el cantautor Kevin Johansen comentó: "Sonó fuerte, sonó fuerte". Y otra comensal, Pía Shaw, agregó: "A mí me contaron lo mismo ¿Puedo decir la verdad? Había un huevo y vos no querías entregarlo", anticipó la periodista de espectáculos.

Finalmente, la conductora aclaró los tantos con un fuerte reclamo: "Voy a decir la verdad, hubo un error. Mi hijo más pequeño, Alí, es ultra fan del chocolate. A niveles que tengo que esconder el chocolate en mi casa. El huevo debe tener un metro de altura, por suerte está en Chile y no me está viendo. Entonces después de decirme que era para mí, al rato me dicen 'tenemos que llevarlo para hacer algo en el programa', y yo dije que no. ¡Ese huevo es mío! No es mi problema. Es un huevo para Alí, ni siquiera es para mí. Jimena te tenés que ir, chau".

"Me voy. No quiero decir nada que juegue en contra de la conductora", pronunció Monteverde al salir de pantalla.