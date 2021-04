La decisión de Rocío Oliva, en medio del escándalo con Horacio Cabak

Este miércoles, en el programa Hay que ver (El Nueve), señalaron a Rocío Oliva como la presunta tercera en discordia en la ruptura del matrimonio de Horacio Cabak. La expareja de Diego Maradona fue compañera de Cabak en Polémica en el bar (América), y en la noche del miércoles apuró al exmodelo en vivo con una fuerte frase.

Este jueves, el abogado de la panelista de C5N, José Vera, confirmó en Hay que ver, que Oliva demandará a Verónica Soldato, la esposa de Cabak. “Esto empezó con algo falso que lanzó esta mujer y tiene que terminar. Lo va a tener que aclarar, retractarse o ratificar si está tan segura como ella lo cuenta. Rocío tiene la decisión de llevar adelante acciones legales”, comentó el letrado-

Recordemos que Soldato no ha hablado frente a cámara hasta el momento, sino que se ha expresado a través de mensajes enviados a Ángel De Brito. De hecho, este jueves el conductor de Los ángeles de la mañana (El Trece) comentó las pruebas que según Soldato involucarían a Oliva con Cabak.

“Si esto deriva en una acción judicial nos vamos a ver en la obligación de tener que convocar a los testigos para que declaren como se produjo esta falsa noticia. Yo ayer tuve conversaciones con el señor Cabak y él refirió que ni su esposa ni él nombraron a Oliva. Pero bueno, el periodista Ángel De Brito y el periodista Jorge Rial informaron que la fuente de información de ellos es la señora Verónica Soldato. En ese sentido, no nos queda otra opción desde el punto de vista legal que intimarla para que se manifieste”, enfatizó el abogado.

Luego agregó: “Ella aseguró con el periodista De Brito que Oliva y Cabak mantuvieron conversaciones. Las conversaciones que dice que encontró no existen. Rocío no mantuvo conversaciones con Cabak. Ángel lo ratifica diciendo que tiene capturas. Si bien Cabak anoche negó cualquier tipo de relación, la tercera en discordia es Rocío y no es grato pasar por una situación así”.

Finalmente, detalló cuál es la intención de la demanda contra Soldato: “Que aclare que esta situación que ella sospecha es de carácter personal. Que deje bien patentizado que jamás hubo una relación entre Rocío Oliva y Horacio Cabak. La carta documento va para aclarar blanco sobre negro, le da la posibilidad de poder expresarse. Le mandamos una carta documento para que le conteste a Rocío Oliva. Ella no puede quedarse tranquila cuando la están desprestigiando”, sentenció.