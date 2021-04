Horacio Cabak faltó a Polémica en el Bar y revelan que se habría contagiado de coronavirus por una amante

La escandalosa separación de Horacio Cabak y Verónica Soldato suma un nuevo capìtulo, ya que Yanina Latorre aseguró en Los ángeles de la mañana (El Trece) que Cabak se habría contagiado de coronavirus por mantener contacto estrecho con una amante.

Recordemos que el modelo estuvo internado en terapia intensiva con una neumonía bilateral, producto del Covid-19. “Ella sufrió mucho por su internación. Verónica (Soldato) desde la clínica sufría por si él iba a volver o no, porque todo el mundo tiene la fantasía de que te internan y te morís. Estás entubado y todo eso”, comentó Latorre.

Luego agregó: “Horacio (mientras estaba internado) mandaba fotos desnudo. También hay una cuestión: él todo el tiempo dice ´no sé en dónde me contagié´ y pareciera ser que se contagió con una amante. Yo creo que a ella la saca más toda esa situación que el polvo con otra mina”.

Y finalizó contundente: “Pareciera ser que justamente, 6 días antes de que él empezara con síntomas de Covid, habría unos audios en donde él se habría encontrado en un hotel con alguien, para hacer unas fotos. Era el verso que metía él, como es modelo esa era la coartada. Y a los 6 días de eso, él habría aparecido con síntomas”.

La panelista de LAM estaría haciendo alusón a la fotógrafa Marité de Jesús, quien este jueves hizo un fuerte descargo a través de la red.

Por otro lado, este jueves Mariano Iúdica abrió la emisión de Polémica en el Bar con la ausencia de Horacio Cabak en su mesa. El conductor explicó que el integrante del ciclo fue al estudio pero no quiere aparecer frente a cámara hasta que no salga la medida cautelar que restrinja el trato del escándalo de infidelidad que lo tiene como protagonista.

"Estamos en una situación complicada con nuestro compañero, con Horacio (Cabak). No es que no quiere venir, se presentó a trabajar, está esperando que salga la medida cautelar por el tema de hablar o no hablar y no sabemos cómo abordarlo sin que él quiera estar en la mesa cuando toquemos el tema", comentó Iúdica.