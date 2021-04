Tras más de un mes con coronavirus, Víctor Hugo Morales hizo un importante anuncio

Este lunes, Víctor Hugo Morales había anunciado en su programa radial que los hisopados para detectar Covid-19 seguían dándole positivos a más de un mes haberse contagiado del virus.

Y ahora, este miércoles el legendario locutor comentó en su ciclo de AM750: “Estoy muy feliz y emocionado. Negativo ahora es una buena palabra”. El infectólogo de la clínica de rehabilitación Alcla Jorge Alejandro San Juan le dio la buena noticia al conductor.

El profesional explicó que por lo general, el virus permanece 10 días en las personas pero, en algunos casos, persisten partículas virales en los pacientes y eso arroja resultados positivos en los hisopados. Morales dio positivo de coronavirus el 20 de marzo.

Luego Víctor Hugo agregó: “Creo que muchas personas deberían tomar conciencia que después del coronavirus quedamos muy mal y que hay que hacer mucho por la recuperación”.

Desde la semana pasada, el periodista se encuentra internado para comenzar con su rehabilitación, tras un mes de internación en el Sanatorio Los Arcos, por una neumonía bilateral provocada por el coronavirus. Por su cuadro agravado, el comunicador estuvo varios días internado en terapia intensiva.

A diferencia de otras personas que son hospitalizadas a pocos días de lograr un umbral de inmunidad con la vacuna contra el coronavirus, Víctor Hugo no había alcanzado a recibir la primera dosis. "No llegué a la vacuna y vaya a saber en qué circunstancia pegué con el coronavirus. Es extraño porque uno va pensando que al final va a quedar inmune y pensé que quizás hay inmunidades con menos predisposición y yo me equivoqué", señaló en el momento de contagiarse de la enfermedad.