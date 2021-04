Revelan el plan de Horacio Cabak luego del escandaloso episodio con su esposa

Luego de que trascendiera la versión de que Horacio Cabak habría sido echado de su casa por su esposa, este miércoles Chiche Gelblung contó que tuvo una charla con su compañero de Polémica en le bar, y que el conductor tiene el plan de reconciliarse con su mujer.

“Lo vi deprimido, consternado. No le pregunté exactamente qué le está pasando, supongo que está en una crisis matrimonial muy complicada, pero no tengo más información que lo que tienen todos. Yo lo único que le dije es que si él quiere arreglar el tema lo puede hacer, pero es una decisión de él. Yo creo que él lo debe querer arreglar, a lo mejor volver con la mujer, recomponer la relación no debe ser fácil. Él quiere volver, supongo que está arrepentido. Yo le pregunté si quería arreglarlo y me dijo que sí. Le dije que espere que baje la espuma y empiece a laburar para eso. Es muy difícil, nadie está exento de que le pueda pasar, pero bueno que intente, es una decisión de él”, comentó Gelblung.

Luego agregó: “Creo que le han dado duro. Horacio siempre tuvo un perfil muy familiar, muy bajo perfil. El escándalo fue más grande que la crisis matrimonial, no sé si le estarán pasando factura por algo, porque es lindo, qué se yo (...) Tampoco sé exactamente qué le descubrieron. Él aclaro el tema de Belén Lanosa. La conozco porque está en el canal todo el día. Nunca me pareció que hubiera una relación ahí, creo que se comió un garrón por nada”.

Recordemos que este martes en Polémica en el bar (América), el propio Cabak se refirió al vínculo que tiene con su compañera de trabajo que es señalada como la tercera en discordia.

A su vez, el exmodelo delegó el asunto legal en Fernando Burlando. Si bien en un primer momento se habló de un bozal legal para que su mujer y los medios no puedan difundir ningún tipo de material o información, por el momento la medida quedó en pausa.

“Me convocó inmediatamente desbordado por la situación. Una persona que apostó toda su vida a la familia, tener este tipo de situaciones no me parece tan tremendo. Con Horacio nos respetamos mucho, siempre me pide asesoramiento. En este caso puntual cuando me expone la situación lo analice técnicamente como abogado y surgieron muchas cosas. Hoy en torno a los temas de intimidad, hay penalidades”, expresó Burlando en Lo de Mariana (El Trece), dando a entender que el tema en cuestión es cómo se obtuvieron esos audios.

A su vez, el abogado también sostuvo que Cabak quiere recomponer su situación con su esposa. “Su proyecto es la familia. Si una persona apuesta a algo tan importante, no tengo duda que quiere recomponer la situación. El tiempo calma los ánimos. Una infidelidad es algo grave, pero en los tiempos de hoy no sé si en un ámbito donde hay mucho amor un desliz, un error no se puede perdonar. Él va a seguir luchando por su familia hasta el último día que respire”, enfatizó el legrado.