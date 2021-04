Pachu Peña reveló la traumática experiencia que vivió con un cura a los 16 años

Durante una entrevista radial, Pachu Peña reveló el durísimo momento que transitó cuando fue abusado por un cura cuando tenía 16 años.

Entrevistado por Ulises Jaitt en El show del espectáculo (Radio Urbana), el humorista fue consultado sobre su historia de vida, su inminente debut en La Academia y su paso por Corte y confección famosos. Fue entonces, cuando Ulises le preguntó: "¿Te pasó de sufrir alguna situación de violencia o acoso alguna vez?".

"Sí, una vez en Rosario, hace mucho. Yo era muy jovencito e iba a una iglesia muy seguido. Iba a agradecer o a pedir pero no iba a misa y un cura me veía siempre, me preguntaba por qué iba, yo le decía porque estaba cerca, que esto que lo otro...", comenzó relatando Pachu.

"Un día me dice 'vení, pasa a mi despacho', me hizo ver unos libros que tenía y vino de atrás, me abraza y me apoya... Le dije: 'qué haces, la re con... de tu hermana', le pongo un codazo y me lo saco. Lo re puteé y me fui", contó.

En ese momento, Peña reflexionó acerca del contexto en el que se dio esa situación. "En ese entonces no había Instagram, no había nada, ni tampoco estaba esa cosa del escrache, ni siquiera a mis viejos les conté", reconoció al respecto.

Y agregó: "Yo tenía más o menos 16 años. Era un nene. Hay muchos casos de curas que abusaron de chicos. Está lleno, en todo el mundo. Lo que me molesta de esto es que siempre son protegidos. Me parece que estos tipos deberían estar en cana, sobre todo (cuando se meten) con los chicos".

Además, el periodista le preguntó si consideraba que la pena de muerte debería aplicarse para los violadores y asesinos. "¿O decís: 'que se pudran en la cárcel'?",

"Tendría que ser 'que se pudran en la cárcel'. Pero hay que estar en ese momento. Si entran, tendrían que quedarse adentro y no salir por nada", contestó el humorista.