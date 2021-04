Jorge Rial sumó un picante mensaje al escándalo de Horacio Cabak y estalló un furioso cruce entre ambos

Este miércoles, Denise Dumas reveló en Hay que ver (El Nueve) que Rocío Oliva sería la tercera en discordia en la separación de Horacio Cabak y su esposa. Frente a esta noticia, Jorge Rial lanzó un picante mensaje en su cuenta de Twitter.

"Me jodes que la tercera en discordia es ella??? Si el 10 se levanta, lo mata", comentó con sarcasmo el conductor de TV Nostra.

En la tarde del miércoles, Cabak le respondió a su colega desde Polémica en el bar (América). "Disfrutó el momento que yo estuve en terapia intensiva. Esa es la persona que está diciendo esto. No tengo nada que ver con Rocío Oliva. No tengo nada que ver con Jorge. Pero estar en terapia intensiva y enterarte que un colega está disfrutando el momento, no está bueno", sentenció contundente.

Fiel a su estilo, y aprovechando la repercusión del tema para intentar remontar el magro ratin de su programa, Rial respondió desde TV Nostra (América).

"Estaba en casa tranquilo, estoy con un miedo particular por el tema del COVID, estoy muy aislado, vengo vestido, dejo el auto en la puerta, me quedo aislado en un rincón, me quiero vacunar, soy fanático de la vacuna, tratando de esperar el momento de la vacuna. En este CabakGate, que ayer lo tocamos por arriba y con prudencia, porque es un compañero de la casa, tenemos cierta armonía. Cosa que me parece muy bien. Pero hoy me subieron a un ring, en realidad me subieron antes, acá no podés ser Bruno Díaz y Batman, si sos Batman en las redes sociales, se metió con este programa, de una manera grosa, si te ponés pulenta, lo que dije no había sido para él porque no lo sigo en redes, pero ahora sí es para él", comenzó con dureza Rial de manera directa a su colega.

Y agregó: "Era muy picante y muy polenta en las redes pero tenés la distancia con la gente. Y la otra cuando sos Bruno Díaz, Horacio Cabak de verdad, y te encontrás con el quilombo en la cabeza. Pero él tomó la decisión de ir a su laburo. Yo subí un tweet sobre la posible relación de Horacio Cabak y Rocío Oliva, él lo desmintió con mucho nerviosismo. Ese nombre sale de la charla de su mujer con Ángel de Brito, el nombre de la famosa que yo puse era ese. No lo dice Listorti, lo dijo su mujer, en medio de un ataque de nervios, está registrado y Ángel de Brito lo sabe. No entiendo por qué se enoja conmigo. Todo surge de un tema de él personal. El que mete la pata es él. Que me suba a ese ring es al pedo"

Finalmente, Rial sentenció desafiante: "Si sos picante, sos picante. Lo picante es rico cuando entra pero deja heridas cuando sale. Entonces, hablaste en este programa, nos llamaste en tu programa de radio Tv Costra. No sé qué altura tiene que nos mira desde arriba. Eso hizo con la cuarentena, ahora te devuelven una y no te la bancás. Y además la originaste vos. No entiendo por qué tanto nerviosismo por desmentir algo. Salvo que el frente extra, lo estén presionando para que no sigan nombrando gente".