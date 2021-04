Por primera vez, Alejandro Fantino muestra su espectacular mansión

En estos días, Alejandro Fantino ha sido noticia por varios motivos. Desde el levantamiento de su programa en ESPN, a sus francas declaraciones sobre el motivo por el que no quiere ir al programa de Andy Kusnetzoff, hasta el bochornoso episodio que se vivió este lunes en su programa, Fantino a la tarde (América TV), cuando dieron por muerto a Cacho Fontana.

Ahora Fantino llega a todos los portales por un motivo más amabale. El conductor abrió por primera vez las puertas de su mansión en Nordelta con estilo toscano que construyó hace 5 años, y allí protagonizó una producción de fotos junto a su novia, Coni Mosqueira.

“Quería que me conectara con mis raíces, por eso elegí el estilo toscano, que me recuerda a la casa de mis abuelos paternos en San Vicente, Santa Fe: era modesta, pequeña, de ladrillo, y le fueron anexando partes…Primero una despensa donde guardaban las conservas caseras, después un garaje y finalmente un galpón que mi abuelo, obrero metalúrgico, usaba como taller. Nunca vi que cambiaran una silla, aprovechaban todo. Así me crie, por eso en la decoración valoro lo sentimental sobre la estética”, detalló Fantino en una nota para la revista Hola! Argentina!

Entre los detalles de la vivienda, se destacan las barandas de hierro fueron “copiadas de una escalera de la casa de Giuseppe Verdi en Parma, que me alucinó en un viaje que hice en 1993”, contó Alejandro.

El conductor del canal América convive desde el inicio de la pandemia la modelo bahiense Coni Mosqueira. De hecho, esta es la primera entrevista que la pareja brinda en conjunto, y se mostraon muy plenos posando en distintos rincones de la casa.