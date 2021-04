Cabak habló de su compañera de trabajo, señalada como la tercera en discordia en su separación

Este lunes, Ángel de Brito lanzó una bomba en Los ángeles de la mañana (El Trece), cuando dio a conocer que Verónica Soldato, la esposa de Horacio Cabak, descubrió que el integrante de Polémica en el bar (América) le es infiel. A partir de ahí, se precipitaron varios capítulos. Este martes, en LAM dieron más detalles sobre el escandaloso momento en el que Soldato encontró mensajes en un celular de Cabak, con chats con otra mujer. De Brito además reveló el destino que le piensa dar a ese material que le envió la indignada esposa de su colega.

En Polémica en el bar, este martes volvieron a tocar el tema y el exmodelo reiteró que prefiere no dar detalles de su ruptura, pero quiso aclarar los tantos sobre su relación con Belén Lanosa Escubet, señalada como la tercera en discordia en su separación.

"Fue mi vestuarista en Ciudad Magazine (donde conduce La jaula de la moda) y es mi vestuarista acá. Hoy se la agarraron con ella y no entiendo por qué. El único vínculo que me une con ella son dos likes. Le puse dos likes, de buena onda, en dos fotos que se sacó. La acusaron de cosas que no tiene nada que ver", enfatizó Cabak.

Además, se mostró abrumado por la repercusión mediática de su ruptura y remarcó que, durante los años que estuvo en pareja, nunca compartió ningún detalle de su intimidad. "Hace 27 años que estoy con mi mujer y nadie sabe si nosotros tuvimos una discusión, un problema o un mal momento", remarcó.

Por último, Cabak se mostró conciliador con Soldato más allá del escándalo. "Yo no tengo un solo reclamo para hacerle a mi mujer", expresó.