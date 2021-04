A un mes de contraer Covid, Víctor Hugo Morales reveló un inquietante dato sobre su salud

Este lunes, Víctor Hugo Morales dio detalles sobre el avance de su recuperación tras haber atravesado un grave cuadro de coronavirus que lo llevó a atravesar un tiempo de internación. El conductor contó que en esta joranda pudo hacer su programa de AM750 sin asistencia de oxígeno.

Luego, el periodista reveló que a un mes de que se contagió de coronavirus, sus hisopados continúan arrojando resultado positivo. "No tengo una buena noticia, empecé bien pero continúo habitado por el Covid. Empecé bien en la mañana por lo que les contaba del oxígeno, pero pueden creer que al rato entra un médico aquí en la clínica, donde todavía no puedo empezar la recuperación, y me dijo que todavía el hisopado da positivo", detalló Morales.

Luego agregó: "No se fue o está muerto dentro de mí o está ahí. Es una cosa muy llamativa y la verdad que se pone pesado el tema. Y bueno, se los cuento porque es un retroceso. Son cuatro o cinco días sin poder empezar la rehabilitación".

De todos modos, para no llevar más preocupación a sus oyentes y compañeros de trabajo, contó que "lleva bien" la situación y agradeció a quienes lo están acompañando.

Finalmente, el conductor aprovechó su relato para alertar a su audiencia sobre la necesidad de persistir en los cuidados en medio de la segunda ola de la pandemia. "Díganle a toda persona que no se comporta como corresponde en función del Covid-19, de qué manera persiste y sigue dando una pelea horrorosa dentro de los cuerpos de los que se apropia", enfatizó.