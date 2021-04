La hija de Mauro Viale contó cómo fueron las últimas horas de vida de su padre

A dos semanas de la muerte de Mauro Viale, su hija Ivanna contó detalles de los últimos momentos que compartió con su padre. Aseguró que el viernes 9 de abril lo vio muy mal y llamó inmediatamente a la producción del programa para preguntar qué estaba pasando.

"No pasaron ni cinco minutos que había entrado a su casa y me llama mi mamá urgente, diciéndome que papá se había desplomado en la cama. Entonces me fui volando para allá. Llevé mi termómetro y mi oxímetro por las dudas", comenzó relatando en una entrevista con Clarín. Mauro ya tenía 40 grados de fiebre y se encontraba muy débil.

Ivanna revelo que entró en pánico, porque podría ser coronavirus. Sin embargo, estuvo toda la noche acompañándolo, poniéndole paños fríos para bajar la temperatura. Al darse cuenta que saturaba oxígeno muy bajo, le insistió para llevarlo a una clínica para que pudieran asistirlo.

El periodista de 73 años fue trasladado al Sanatorio Los Arcos, donde el domingo por la noche murió. "Fijate cómo me protegió que pasé toda la noche del viernes con él y no me contagió de coronavirus. Lo acaricié, le puse paños, le di besos. Sí me pude despedir", reconoció su hija, que no pudo asistir al velorio y entierro porque estuvo aislada acorde al protocolo.