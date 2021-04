Susana Giménez lanzó un fulminante mensaje contra el Gobierno y estalló la red

Susana Giménez dialogó este miércoles con Jonatan Viale en el programa Pan y Circo (Radio Rivadavia). La diva viene de protagonizar un escándalo en la red tras haber publicado en su cuenta de Twitter un falso audio de Alberto Fernández.

En esta oportunidad, la conductora se refirió a la situación que atraviesa nuestro país. "Veo los noticieros y por supuesto que me angustia. Me parece irreal haber vivido una época fabulosa de la Argentina. Yo cada vez que matan aun tipo para robarle el auto es como si me mataran a mi, no puedo creerlo. La inseguridad es tan terrible como el virus. Hay un estado de indefensión. Que no puedan entrar el auto a la noche porque se para un auto a toda velocidad y entran cuatro tipos...”, reflexionó Susana desde su casa en Punta del Este.

Sobre el enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y la Ciudad por la presencialidad en las clases, la conductora apuntó: "Es pelearse cuando se esta hundiendo el Titanic. Creo que las clases hay que darlas porque nos esperan unos chicos que, pobrecitos, va a ser terrible. Dicen que los contagios en el colegio no son".

Por otro lado, el panelista Ariel Wolman le preguntó a Susana si tiene ganas de volver al país en este contexto. "No, en este momento no. Mi casa no tiene el aire como acá. Extraño sí mi casa (de Argentina), a mis amigos", indicó. "¿Pensás en no volver más? ¿Quedarte definitivamente ahí?", repreguntó Jonatan Viale, a lo que Susana respondió con un fulminante mensaje contra el Gobierno: "No, no, eso no. Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela".

Luego, la diva se explayó: "Sé lo que es eso, trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas. Veo que vamos hacia ahí. La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Nosotros somos una generación que del trabajo hacíamos una cultura... En cierta manera se perdió eso porque la gente se acostumbra en recibir bonos. Yo sufro por la gente, como todos".

Tras las palabras de Susana, como es habitual, la red se inundó de mensajes sobre sus palabras."Genia Susana. Totalmente de acuerdo con tu opinión", "Muy realista Susana", "Yo me fui de esta ruina hace casi veinte años y fue lo mejor que hice en mi vida, tenés razón Susana", "Te merecés estar tranquila"; fueron algunos de los enfáticos mensajes a favor de la conductora. Como siempre, también hubo quienes repudiaron sus dichos con categóricos comentarios como "Infumable" y "Ella hace rato es mujerzuela".