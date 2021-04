Roberto García Moritán destapó la "primera grieta" con Pampita

Pampita y Roberto García Moritán esperan con ansias la primera hija que tendrán juntos. Mientras cada integrante de la pareja sigue adelante con sus compromisos laborales, también se dan un tiempo para preparar todos los detalles relacionados con la llegada de la niña cuyo nombre todavía no ha sido revelado.

Este miércoles, García Moritán destapó algunas diferencias sobre crianza y gustos. De esta manera, el empresario gastronómico reveló “la primera grieta” que tiene con su esposa por la forma en que la modelo piensa vestir a su hija cuando nazca.

En su cuenta de Instagram, el marido de Pampita publicó un divertido video en el que intenta hacerle ver a su mujer que quiere que la beba use ropa de colores, pero principalmente el rosa, algo que a la modelo no le convence. “¿Qué es lo que querés cambiar?”, le pregunta el empresario. “Nada”, contesta ella entre risas. “No se puede cambiar lo rosa. Es la primer grieta de la pareja en relación a la beba”, retrucó García Moritán. A lo que Pampita respondó con una carcajada.

El empresario buscó la complicidad de sus seguidores con una encuesta: “La nena tiene que estar vestida con muchos colores. Sí o no”, preguntó en la red.

“Todo blanco no, mi amor. Quiero cosas rosas y chillonas”, dice García Moritán. Luego, agregó otra publicación donde dos amigos intentan convencer a la modelo de quedarse con la ropa rosa. “La nena necesita ver colores desde chiquita”, dice su amigo. “Este ya lo tengo todo en blanco. Me están retando”, se la escucha decir a Pampita.