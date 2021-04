Luli Interllige lanza "En lo insondable el velo se rompe", su debut discográfico

Luli Interllige acaba de lanzar "En lo insondable el velo se rompe", su debut discográfico producido por Paula Neder y Leandro Lacerna. En este álbum, grabado durante 2020 y 2021, la joven artista española radicada en Mendoza crea desde lo conceptual siete "imágenes" con texturas y ritmos que invitan a la escucha atenta, pausada. Cada canción, dice, "es un instante concreto en una sucesión de hechos que se tocan. Las canciones hablan y recorren estados del cuerpo. En todas está presente mi amiga la muerte, la transformación".

Desde lo rítmico, estos instantes exploran territorios mántricos, se expanden en loop. "Algunas canciones nacen y se resuelven en dos acordes y algunas en uno solo, entonces se convierten en un loop infinito. Quizás eso sea lo que genera una especie de estado, espacialidad, densidad o, incluso, algo liviano", asegura Luli, sobre este álbum en el que resuenan influencias de Loli Molina, Sigur Ros, Lisandro Aristimuño y Ludovico Einaudi.

Luli Interllige (Foto: Martina Mar)

Moldearlo junto a Neder y Lacerna fue, para ella, un camino amoroso: "La grabación de este disco tuvo de todo. Ha sido un proceso donde puse, con mucho cuidado y cariño, las creaciones que traía conmigo. La amistad, sinceridad, respeto y admiración que comparto con Pauli y Leandro son la magia y los elementos fundamentales de todo este proceso, que comenzó como un EP de 3 canciones propias y dos covers y se convirtió en un disco de 7 canciones propias".

En lo insondable el velo se rompe, Luli comparte la música que desde siempre la habita, confiando en la trama invisible que sostiene sus procesos; en el "detrás de escena" de los recorridos que la trajeron hasta este debut, su salto de fe. "La música estuvo escondida hasta que me animé a abrir ese canal. Mi proceso lleva su propio ritmo. No podría ponerle un cuándo más preciso porque ¿qué es el tiempo? Creo que todo lo que hacemos está compuesto por un detrás de escena que es enorme e invisible. Tengo estas nociones de procesos: de cuándo comencé a tocar un instrumento, a cantar; del proceso de estudiar una carrera y que la mayoría de los proyectos me llevaran a encontrarme con la música desde otro lugar. Entonces el "cuándo" se transforma en un confiar. La música está desde que confié en mi detrás de escena".

Producción: Paula Neder y Leandro Lacerna

Master: Fede López

Invitada: Ft. Violeta Trujillo (en Lumbre)

Arte de tapa: Jimena Losada Lacerna

Distribución: Fader Digital

Luli Interllige (Foto: Itziar Interllige)

Luli Interllige Giunta nació en San Sebastián de los Reyes, Madrid, España. Es diseñadora y cancionista. Estudió Diseño Gráfico en la Universidad Nacional de Cuyo.

Su creatividad, amor, intuición y desempeño por el diseño se multiplica al gestar, emprender y acompañar proyectos. Así nace y co-crea junto a Ichi Interllige, su hermana, DELACHÍ, su propia agencia de diseño y CASADELACHÍ, un estudio en el que se desarrollan diversas actividades relacionadas con el diseño y las artes en general.

En diciembre de 2019 lanzó su primer single "Otro universo", canción co-creada y producida por Leandro Lacerna. A finales del 2020 comenzó la pre-producción de su primer disco "En lo insondable el velo se rompe" junto a Paula Neder y Leandro Lacerna.