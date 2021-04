Escándalo absoluto: Nicole Neumann y Mica Viciconte, a los gritos en la entrada de un country

En este último tiempo, Nicole Neumann y Fabián Cubero comenzaron a dar señales de un trato más amable entre ambos, con el objetivo puesto en priorizar a sus hijas. De hecho, hace unos días fueron vistos juntos, acompañando a una de sus niñas en una intervención quirúrgica.

Pero aparentemente los nuevos tiempos de paz ya estarían agitando una nueva turbulencia, ya que este miércoles la panelista Yanina Latorre contó en Los ángeles de la mañana (eltrece) que Mica Viciconte, actual novia de Cubero, y Neumann tuvieron un tenso cruce en la entrada del country donde vive la pareja.

“El otro día, Nicole, como Cubero no estaba, tenía que llevar a las chicas al country y no sabe dónde ni cuál es la casa, porque ellos no se lo quieren decir porque no tienen diálogo. La hacen esperar afuera con las chicas para que no entre”, comenzó Latorre.

Luego, según la panelista Nicole decidió entrar al barrio cerrado ya que nadie se acercó a la puerta a buscar a las tres menores. Esa acción desató la ira de Viciconte. “Le gritó, gritó en la guardia, se enojó”, enfatizó la panelista.

Y luego agregó indignada: “¿Cómo Nicole, que es la madre, no va a poder llevar a sus hijas a la casa del padre? ¿Estamos todos locos?”