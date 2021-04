Tenso momento entre Barby Silenzi y El Polaco durante un móvil en vivo

Barby Silenzi y el Polaco volvieron a ser el centro de una nueva polémica. A pesar de que la bailarina niega haber roto su relación con el papá de su hija Abril, el músico fue contundente al hablar del tema.

"Le pregunto a él y me dice ‘estamos separados’. Le pregunto a ella y me dice ‘todo bien, no estamos separados’", dijo Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana.

"Nos separamos para siempre", dijo el flamamte participante del nuevo segmento de ShowMatch, La Academia, en diálogo con el ciclo Hay que ver y luego lamentó: "Ella es el gran amor de mi vida, la voy a amar siempre con todo mi corazón, pero cuando las cosas se terminan, se terminan. Me da tristeza en mi corazón porque yo quería tener una familia, como siempre que intenté ser feliz. No voy a llorar en cámara... Me separé y estoy triste".

Pero por la tarde, durante la sesión de fotos para le nuevo certamen que conducirá Marcelo Tinelli, la pareja protagonizó un nuevo escándalo. Según contó ella en el ciclo conducido por Denis Dumas, se quedó lista esperándolo para que lo fuera a buscar para hacer juntos la producción. "Me dejó plantada, maquillada y vestida para la foto", dijo ella y él replicó: "Yo la amo con todo mi corazón, pero si no me dice que la tengo que ir a buscar, ¿cómo quiere que vaya?".

Ahora, la tensión que rodea a la pareja se trasladó a una nota que Maite Peñoñori les hizo en los estudios de LaFlia, en la cual el cantante tuvo un fuerte ida y vuelta con Silenzi y también con la cronista de Los Ángeles de la Mañana.

En un comienzo de la entrevista con buena onda, la bailarina chicaneó al músico y dijo que están "juntos pero separados". "Yo quería cuidarnos un poco pero a él le gusta todo este circo", disparó, mientras que Ezequiel Cwirkaluk sostenía que ya no son más pareja.

Luego, Barby le pidió al exparticipante de MasterChef Celebrity que revele el motivo de la separación. La periodista le preguntó al cantante y este se enojó. "Como te gusta meterte en esto, esta vez no hice nada yo", sostuvo.

"Contá todo, que cuente", insistía la morocha, mientras que el músico le pedía a la cronista que deje de preguntarles sobre la razón de su nueva separación. "Ya está, de verdad, gracias. ¿Nos pueden respetar un poco? ¿Podés parar un poco? De verdad", solicitó el artista de la movida tropical. "Mirá que todo vuelve. Ojalá nunca te pase", le respondió con seriedad el cantante a la movilera del programa de Ángel de Brito. "No seas malo", retrucó Peñoñori, explicándole a su interlocutor que lo indagó por los dichos de su exnovia. "Ya está, ¿te saliste con la tuya? ¿Sos feliz? Gracias", concluyó Cwirkaluk.