El pícaro comentario de Celeste Cid a un sensual posteo de Julieta Nair Calvo

Julieta Nair Calvo será una de las figuras que participará de La Academia 2021 de Showmatch. En las últimas horas, en el contexto de la producción de fotos del programa no perdió la oportunidad para desplegar toda su sensualidad y apostó por un look super osado que exigía no llevar ropa interior.

"A La Academia voy de rojo", anunció la actriz en su cuenta de Instagram junto a las fotos que la muestran con un elegante vestido largo de ese color que lleva un tajo profundo que inicia en su cadera y recorre todo el lado izquierdo de su cuerpo.

Las imágenes de la actriz cosecharon más de 100 mil "me gusta" y cientos de comentarios. Entre las personas que le comentaron sus posteo se encuentra su colega y amiga Celeste Cid. "¿Te asoma la casita, amiga?", le consultó pícara Cid, a lo que Nair Calvo le respondió con un "sorpresa".

Recordemos que las dos actrices ya habían tenido un “cruce hot” en la red a mediados de 2019, cuando Julieta elogió una foto de Celeste y le dijo “me enamoré”. Aquella vez, la exprotagonista de Para vestir santos le respondió diciendo “tenés mi número, hablamos por privado”.