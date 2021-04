La contundente revancha de Marcela Tauro contra Jorge Rial: "La vida es así"

En mayo de 2020, mientras entrevistaban a un colaborador de la clínica de Rubén Mülberger, en medio de una polémica que derivó en la clausura de ese establecimiento, Marcela Tauro interpeló en Intrusos (América) el invitado con un fuerte comentario: “Te están acusando de haber pasado fondos de él para comprar cosas por Mercado Pago. Hay una imputación. No, no creo que sea judicial todavía. Dicen que te autotransferiste 300 mil pesos desde tu teléfono, dicen que robaste las claves de la clínica”. Desafiando a su colega, Jorge Rial enfatizó: “¿Quién te manda esta información?”. A lo que Tauro respondió: “Un informante mío”. Visiblemente molesto, Rial retrucó: “Pero tenemos que dar los nombres Marcela, porque yo doy todos los nombres. Yo lamentablemente no tengo el nombre si no lo daría. ¿Quién es?”.

El clima se puso más tenso cuando Tauro contestó: “No voy a dar el nombre de mi informante, perdón, Jorge, pero hasta ahora no fallé en todo lo que dije”. Lejos de quedarse callado, Rial concluyó: “Si no me das nombres, te pido que no sigas poniendo información anónima. Porque estamos todos tratando de hablar con la Justicia, de traer testimonios reales. Estamos leyendo testimonios del Ministerio de Salud y un NN te tira esto que no sabemos si es verdad. Es más, lo invito a salir al aire a tu informante”.

Ahora, la actual panelista de Fantino a la tarde (América) tuvo la chance de cobrarse una revancha contra su excompañero de ciclo a raíz de un mensaje privado que le llegó de una de sus seguidoras a su cuenta de Instagram. En la captura de pantalla se lee que una usuaria planteó: “Acaba de decir Rial en su programa, ‘voy a mostrar algo que espero no se vea el informante’. Y, si mal no recuerdo, un día te dijo a vos ‘mostrá todo, decí quién es tu informante’”.

Además de compartir la captura del DM que le llegó, la periodista deslizó un contundente mensaje para su excompañero. “La vida es así. La vida es así”, escribió. Con esas palabras, además, Marcela Tauro cubrió el nombre de la admiradora que le escribió, fiel a su estilo de preservar sus fuentes y no exponer a quienes le envían información.