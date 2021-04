La reacción de Benjamín Vicuña al enterarse que la China Suárez tiene Covid-19

El miércoles por la tarde, Maite Peñoñori contó en Los Ángeles de la Mañana que la China Suárez había dado positivo en un testeo de coronavirus. "La China Suárez, confirmado, está con covid positivo. Ayer estaba haciendo unas fotos de la marca deportiva que tiene ella, se sentía muy bien, pero en un momento se dio cuenta que no tenía olfato. Ella se sentía perfecta, no tenía fiebre, nada, pero Eugenia ahí se da cuenta que no tiene olfato. Enseguida consulta a un laboratorio, van, la hisopan y da positivo. Enseguida se va y se aisla. También avisó instantáneamente al colegio de su nena, Rufina, y a todas las personas que habían estado con ella, las últimas 24 horas", informó la panelista y notera del programa de Ángel de Brito.

Ayer, fue la propia actriz quien confirmó la noticia en sus redes sociales. "Gracias a todos por sus mensajes. Transitando este virus con dolor de cabeza, contractura, decaimiento y un poco agitada. La cabeza no para y puede jugarte una mala pasada. Un abrazo a todxs lxs que lo están pasando mal o tienen algún familiar convaleciente", escribió.

Hoy, Mariana Brey reveló cómo impactó en Benjamín Vicuña la noticia de que su pareja estaba cursando la enfermedad, estando él trabajando en Chile. "La China tiene covid y Vicuña está en Chile. Está a la distancia y muy triste con esta situación porque no puede estar acompañando a la China y a sus hijos", dijo la panelista, dando detalles del panorama familiar.

Cursando la enfermedad, la actriz está al cuidado de sus hijos Rufina Cabré (7 años), Magnolia Vicuña (3 años) y Amancio Vicuña (10 meses), quienes pese al agotamiento que la propia actriz describió en Instagram, la ayudan a "sanar" con su compañía y amor.

Por otro lado, Brey aportó una cancelación que tuvo que hacer Suárez, ante su contagio: "La China tenía un viaje. El lunes 19 se iba a Estados Unidos y tuvo que suspenderlo luego de saber que era covid positivo. Lo reprogramó para más adelante".