El polémico mensaje de Stefi Roitman que la llevó a tener que cerrar su cuenta de Twitter

Stefi Roitman cuestionó las nuevas restricciones anunciadas por Alberto Fernández a través de una serie de stories que grabó desde Miami, donde vive junto a su novio, Ricky Montaner.

“No sé qué pensar con lo que acaba de decir Alberto. Estoy mitad indignada, y mitad entiendo a la gente que esta pasando una angustia tremenda por los contagios, porque nos puede pasar a cualquiera. Nadie esta exento. Entiendo que hay que frenar los contagios, pero los colegios, la gente que tiene que trabajar a la noche...”, expresó en un video.

Roitman también compartió sus opiniones en Twitter, donde muchos usuarios la criticaron por una fiesta que hizo su suegro, Ricardo Montaner, en Nordelta.

“A todos los que están preocupados porque no podemos ir más a la [fiesta] Bresh, les cuento que nos vamos todos a la de Miami. Es lo único que importa, amigos. Siempre supe que me conocían súper bien. Son unos locos. La fiesta está a mi nombre”, publicó la influencer, sin aclarar si su comentario iba en serio o como humorada.

Tras el fuerte repudio a su comentario, Stefi decidió cerrar su cuenta de Twitter. Luego, en Instagram, continuó refiriéndose a los insultos que recibió. “Más allá de la pandemia y las medidas, de lo que corresponde y lo que no corresponde. Más allá de todo. Es angustiante el odio que existe entre las personas. La intolerancia, la no empatía. Angustiante el confrontamiento constante. Todos buscamos y apuntamos a lo mismo que es el bienestar común, de toda la población. El que diga lo contrario, entonces no es persona, no siente. Todos queremos la salud, la paz, el trabajo, la armonía, todo en todas formas. Ojalá podamos rodearnos solamente de buenos deseos, un presente ameno y mucho amor. Algún día".