Susana Giménez sorprendió con otro desopilante video junto a su perra Rita

Susana Giménez ha compartido en la red varios capítulos de sus aventuras con Rita, su perra de raza Vizsla que compró en el comienzo de la cuarentena. En esta oportunidad, la diva contó que Rita entró en su segundo celo, por lo cual podría ensuciar los sillones o la cama.

A partir de esa situación, la diva decidió comprarle una bombacha especial a su perra, de color negro, y mostró el procedimiento que utilizó para ponérsela. “Rita empezó hoy con su segundo celo. Entonces le estamos poniendo la bikini, que es muy difícil poner. Es una tanga para que no manche nada, además se va a casar”, detalló la conductora en uno de los videos que compartió en su cuenta de Instagram.

En compañía de una amiga, Susana luchó con la perra y la bombacha. “No la tortures, eh. Despacito. Pero tapaste la filmación. Donde está lo blanco ya sabés donde va”, le indicó Susana a su amiga. Y después la retó: "¡Pero nena, decís que sabés y no sabés nada! La cola va en este agujero”, marcó Susana.

“¡No van las patas ahí!”, reclamó Susana. A lo que se amiga le replicó: "Callate un minuto". “No me digas ‘callate’ porque te arranco las mechas”, contestó la diva.

“Ay no, pobre. No le gusta”, comentó Susana al ver que Rita mordía la bombacha para sacarsela. “Y no, no le va a gustar... pero mirá, está moviendo la cola”, comentó la amiga.