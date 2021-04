La polémica selfie de Wanda Nara que desató una fuerte ola de críticas en la red

Habitualmente, Wanda Nara suele compartir en su cuenta de Instagram postales de su lujosa vida cotidiana. Con la llegada de la segunda ola de coronavirus e instalada en su casa de Milán, la mediática lanzó un pedido a sus siete millones y medio de seguidores, pero lejos de generar empatía desató una ola de críticas y repudio en la red.

“Quedate en casa por vos y por todos”, escribió Wanda Nara junto a una selfie luciendo un top deportivo naranja mientras sostiene un mate y, de fondo, se ve el amplio living de la casa que comparte con Mauro Icardi y sus hijos en Milán.

Si bien el posteo alcanzó los 400.000 likes en cuestión de un día, cientos de admiradores de la empresaria cuestionaron su publicación. En general, todos hicieron hincapié en que el estilo de vida de Wanda no representa para nada la realidad de millones de personas en el mundo que deben salir a trabajar diariamente para lograr su sustento. “Yo también con millones me quedo en casa”, “‘Quedate en casa’, dice. Querida Wandis, si yo tuviera una casa como la tuya no saldría nunca más afuera”; fueron algunos de los comentarios de los seguidores.

No es la primera vez que Wanda recibe cuestionamientos por ostentar en la red. En varias oportunidades, ha lucido prendas y objetos de un valor exorbitante, y últimamente ha fotografiado también a sus hijas con indumentaria valuada en unos cuantos miles de pesos. Sin embargo, esta vez las críticas fueron más filosas porque la influencer tocó un tema tan sensible como el de la pandemia, donde más que nunca saltan las diferencias de oportunidades.