La foto con la que Daniel Osvaldo destapó su romance con Gianinna Maradona

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo están viviendo un romance que cada vez da más señales de ir más allá de los rumores. Según el portal Teleshow, los vecinos de Banfield, donde vive el exfutbolista, decían que el auto de la hija de Diego Maradona solía estacionar en la cuadra y que más de una vez se la había visto entrar y salir de la casa que Osvaldo compartía con su ex mujer, Jimena Barón.

Finalmente, el cantante y la joven dejaron de ocultar su relación amorosa y ella lo acompañó en un viaje a la Patagonia en Semana Santa. A partir de ese momento, ambos comenzaron a publicar fotos en las redes sociales, aunque sin aclarar la naturaleza de su relación.

Y ahora, desde la cuenta de la banda que integra Osvaldo (@BarrioViejook), se puede ver una foto en la que él aparece en primer plano y de fondo se puede ver el rostro de Gianinna.

A pesar de que se conocen desde principios del 2015, cuando él volvió a la Argentina para integrar el plantel de Boca, y en tiempos en que todavía estaba en pareja con Jimena Barón; recién ahora su vínculo estaría atravesando las fronteras de la amistad.

En estos días, Barón se refirió a la situación en Los ángeles de la mañana (El Trece). “No me voy a meter porque hoy no tiene nada que ver conmigo. Claro que Daniel es el papá de mi hijo para toda la vida, y Gianinna tuvo mucho que ver en mi vida, pero hoy no tiene sentido que me meta. No me corresponde. No sé lo que está pasando entre ellos. Yo no estoy con Daniel, más que siendo la mamá de uno de sus cuatro hijos. No corresponde. Lo que puedo llegar a sentir no lo haría público, queda para mí y para mi gente íntima”, enfatizó la cantante.