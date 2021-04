Para despejar dudas, médicos revelan la causa del fallecimiento de Mauro Viale

Mauro Viale falleció este domingo a los 73 años, a menos de dos días de haber sido internado con un cuadro de coronavirus que derivó en una neumonía bilateral. Como el periodista había recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus el jueves pasado, en la red se multiplicaron las dudas sobre la posible injerencia que pudo haber tenido la vacunación en la complicación de su cuadro clínico.

Sin embargo, el médico Caudio Zin había anticipado que Viale sufrió un paro cardiorrespiratorio. “Fue una muerte súbita en el curso de un Covid severo. Con los dos pulmones sanos podés salir de un paro cardiorrespiratorio, pero con ambos comprometidos el cuadro se complica. El paro generó una muerte súbita porque no se lo pudo recuperar. Y ahí el Covid es determinante, porque es muy difícil que su aparato respiratorio responda en un procedimiento de resucitación”, detalló el profesional de la salud.

Por su parte, el director médico de Swiss Medical Gabriel Novick, comentó en diálogo con Radio La Red: “Él estuvo internado en uno de los sanatorios del grupo, estaba en mejor estado general de su cuadro respiratorio y después sobrevino este cuadro súbito cardiovascular. Respecto de las causas, o su vínculo con el proceso previo que tenía, o con el proceso de vacunación, es difícil de determinar. Fue un cuadro súbito cardiovascular vinculado al proceso de internación, pero no necesariamente al proceso de vacunación, ni a su cuadro respiratorio, que había mejorado".

Luego, Novick agregó: "Es un episodio que no necesariamente estaría relacionado, aparte de que las vacunas en este momento han pasado por un amplio proceso de diseminación con muchos casos y está muy estudiado. Es una situación eventual, ya que evolucionaba positivamente su cuadro respiratorio”.

Además, el doctor Novick aclaró que un desenlace de este tipo en pacientes con coronavirus es excepcional. “No es el derrotero habitual de los pacientes. No es una evolución natural. Cualquier enfermedad -y también, por el propio proceso inflamatorio que representa la etapa más crónica de la enfermedad- luego de los siete días, como es sabido, es un proceso sistémico. Involucra un proceso de inflamación que cambia toda la homeostasis, el equilibrio interno del cuerpo, expone al cuerpo a estreses no habituales”, detalló el médico.