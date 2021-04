Tenso cruce con sabor a revancha entre Luis Novaresio y Carla Vizzotti

Luis Novaresio y Carla Vizzotti estuvieron en PH: Podemos Hablar (Telefe), y protagonizaron un tenso cruce sobre la crisis sanitaria del país.

“Lo que aprendimos con ustedes es que hay varios caminos para llevar la pandemia. Control social, distanciamiento, higiene, barbijo, aislamiento, testeos, trazabilidad, vacunas y controles. Lo único que pesa sobre los ciudadanos son las restricciones y los aislamientos, lo hemos cumplido mucho. El propio doctor Pedro Cahn dijo que tuvimos la cuarentena más larga de la historia sin los recursos económicos. Ahora se vuelve a pedir un nuevo esfuerzo, pero los controles, testeos, vacunación, no los hizo el Estado. Creer que la pandemia es de las fiestas clandestinas, me parece naif”, interpeló el periodista frente a la ministra de Salud.

Y luego cuestionó picante: “Aplicás nuevas restricciones y el Estado que no testeó lo suficiente, no controló, no trajo las vacunas, ¿qué pone?”.

Por su parte, Vizzotti respondió: “El Estado hizo un montón de cosas. Puso el Ingreso Familiar Extraordinario (IFE), la Asistencia de Emergencia a la Producción y el Trabajo (ATP), Recuperación Productiva (Repro). La Argentina arranca la pandemia en una situación económica complicada y se sumó la pandemia. El impacto económico que tiene la Argentina y el mundo es por la pandemia, no solamente por la cuarentena. En cuanto a los testeos, nunca faltaron. La vacunación y la implementación de los testeos en un país federal es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones. La necesidad de recursos humanos para hacer PCR es comparable a un médico de terapia intensiva. La formación y la bioseguridad, se expandió muchísimo el año pasado. Y ahora, con la posibilidad de tener un test de antígenos, que es mucho más rápido, creemos que se va a poder extender el testeo. De hecho, se está testeando más del doble”.

“Un año y dos meses después, ¿Coincidís conmigo en que Argentina no testeó como tenía que testear?”, retrucó Novaresio.

“No se hicieron testeos masivos. Lo cual no quiere decir que sea la estrategia. Hay países que hicieron testeos masivos que desbordaron los sistemas de salud y que tuvieron una mortalidad más alta que la Argentina. No es una cosa que soluciona a la otra. El esfuerzo que está pidiendo el Estado ahora, es el esfuerzo menor que se puede pedir para que se muera menos gente. Hay una pandemia y no podemos olvidarnos de eso. Nos son decisiones que toma el Presidente con los gobernadores porque un día se levantaron y se les ocurrió. Hay una pandemia, están aumentando los casos y se está muriendo la gente”, replicó Vizzotti.

Recordemos que el periodista en varias oportunidades se quejó al aire en su programa radial y televisivo de que la funcionaria no lo atendía, por lo tanto el cruce tuvo un sabor a revancha para Novaresio, quien finalmente pudo expresarle sus cuestionamientos a la ministra de Salud.