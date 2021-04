Destruido: Chiche Gelblung habló tras la muerte de Mauro Viale

Tras atravesar una breve internación de menos de dos días, el legendario periodista Mauro Viale falleció este domingo a los 73 años luego de haberse contagiado de coronavirus y derivar en un cuadro de neumonía bilateral.

Durante la noche del domingo, tanto canal América como A24, señales en las que trabajaba el conductor desde hacía muchos años, modificaron su programación para hablar sobre la trágica pérdida. Rodrigo Lussich dio la noticia en la señal de aire de América, mientras que Rolando Graña lo hizo en A24.

Hay que destacar que más allá de que Viale estaba en edad de riesgo, nadie suponía un desenlace tan fatal ya que este domingo en la mañana trascendió que el comunicador había pasado de terapia intensiva a una habitación común. De hecho, en la tarde su hijo, Jonatan Viale, había compartido un sentido posteo en la red con palabras de aliento para su padre.

En El Show de los Escandalones (América TV), Lussich dialogó con Chiche Gelblung, colega durante décadas de Mauro Viale. "No lo puedo creer. No lo puedo creer. Estoy destruido. No puedo entenderlo te juro. Tampoco sé exactamente qué paso, si fue una complicación del Covid o fue la vacuna. Tampoco se sabe si fue la trombosis. A ver, nadie cuidaba su cuerpo mejor que Mauro, todos los días haciendo gimnasia a las 6 de la mañana. La verdad es que estoy demolido. Yo estuve con él hasta el miércoles, el jueves faltó porque se vacunó".

Ya sin poder contener el llanto, Gelblung continuó: "Se fue un grande. No lo puedo creer. La verdad es que estoy muy triste. Qué cagada. Él se cuidaba. No lo mató salir a laburar, lo mató aparentemente la vacuna. Nada te garantiza nada".

Finalmente, Gelblung calificó la labor del fallecido colega: "Para mí fue el mejor productor periodístico que yo he conocido en mi vida. Un tipo con capacidad de reacción, que vivía la noticia a flor de piel".