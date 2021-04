El Tucu López reveló el motivo de su separación de Jimena Barón

Jimena Barón sorprendió en las últimas horas al confirmar que ya no está en pareja con el Tucu López. El sorpresivo anuncio de la cantante fue en el marco de una transmisión en vivo por Instagram para hablar con sus seguidores sobre le lanzamiento de su nueva canción.

Tras las repercusiones, el bailarín había mantenido la prudencia en diálogo con Ciudad: "La verdad es que no vi el vivo, ni leí nada al respecto. Prefiero ver qué dijo y después hablar con conocimiento de causa".

Aunque con el correr de las horas y ante la avalancha de consultas de parte de los periodistas, decidió contarle detalles a su amiga Pía Shaw. Así fue que la panelista de Los Ángeles de la Mañana revelo los motivos de la ruptura: "Terminamos bien. No fluyó. Nada más".

"Hace un tiempo que estamos separados, un mes, ponele. Pero no me pareció tener que salir a dar yo la información porque sabía que lanzaba su tema y eso era muy importante para ella", precisó.

Recordemos las palabras de Barón a la hora de anunciar en pleno vivo su separación: "Las relaciones me duran menos que un pote de Casancrem. Me va como el ort..., calculo que me va a seguir yendo como el ort... Entonces voy hacer más canciones de desilusión, de que germino la semilla en el jardín equivocado. El amor no es mi área", se lamentó.