El escandaloso adelanto del nuevo programa de Rial que compromete a Dalma y Giannina Maradona

El próximo lunes 5 de abril a las 20:30, Jorge Rial debuta en América TV con su nuevo programa TV Nostra. En el primer programa que promete gran controversia, el exconductor de Intrusos mostrará una nota a solas con Matías Morla, quien fue durante un tiempo el representante legal de Diego Maradona.

Como es sabido, Morla tiene un histórico enfrentamiento Dalma y Gianinna Maradona. Y este jueves, se dio a conocer un escandaloso adelanto del ciclo en el que el abogado lanza un duro concepto contra las hijas del Diez.

La aparición de Morla frente a cámaras de televisión se espera que sea todo un acontecimiento ya que el letrado eligió llamarse a silencio tras la muerte del ídolo del fútbol, y el canal América está dedicado a la promoción de esta nueva producción con la que esperan obtener un buen rédito en el rating del prime time nocturno.

En el breve spot que es furor en las redes sociales, no se ve la cara de Morla pero se lo escucha pronunciar frases muy filosas. “A mí en esta entrevista no me interesa quedar bien con nadie. Yo por Diego lloré, eh”, asegura el abogado.

Luego, se lo escucha lanzar una sentencia que compromete fuertemente a las hijas de Maradona. “¿Sabés lo que decía Diego? Me saludan por Twitter y no me vienen a ver. Él estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, se sentía robado”, asegura Morla.

Para cerrar, el polémico letrado se refirió a sus detractores: “Con mis enemigos no tengo nada personal, el destino los puso en esa posición”.