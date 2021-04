El alarmante estado de salud de Roberto Piazza: está casi inmóvil y habló al borde del llanto

Roberto Piazza está pasando un difícil momento de salud en Madrid. El diseñador de alta costura sufrió varias caídas que lo dejaron postrado, y tiene dolores que lo han dejado casi inmóvil.

Este jueves, en Los ángeles de la mañana (El Trece), pasaron un video del modisto dando detalles de su complicada situación. “No estoy en el mejor estado de mi vida”. Luego, habló de las tres caídas que sufrió. "Dos de espalda en la nieve, en el hielo; y me destrocé la espalda. Al tiempo me caí de las escaleras del edificio, me resbalé por la nieve también”, comentó.

Sobre las complicaciones tras los golpes, reveló al borde del llanto.: “A los días vinieron los dolores muy fuertes desde la cabeza hasta los pies, dolores que son insoportables. Estoy inmovilizado y lo único que puedo mover es la mano izquierda. La mano derecha, no. La cintura apenas. Casi no puedo caminar”.

Luego, el modisto indicó que está junto a su pareja. “Estoy con Walter que me cuida. Vinieron varios médicos y me dieron un montón de remedios, pero los dolores son insoportables. Hace como 10 días que no puedo dormir y es insoportable. En el estrés óseo te puede pasar cualquier cosa, quebrarte o fisurarte. La mano derecha creo que está fisurada y el tobillo no sé qué tiene pero está hinchado. Cuando me quedo un ratito quieto ya no puedo caminar más”, sostuvo.

Finalmente, Piazza explicó que volverá a nuestro país. “Con Walter nos vamos de Madrid, con lo poco que podemos llevar porque no puedo moverme hacia Buenos Aires. Este dolor es insostenible. Extraño mucho a mi país, más allá de todo lo que pase, no me importa nada ni la grieta ni la política, ni nada. Solo quiero estar con mis amigos y afectos. Que la Virgen nos ayude. Espero que pase rápido esto porque tengo muchas cosas muy lindas para hacer. No puedo mover el cuello para ningún lado, estoy mirando siempre para adelante y para arriba. Les mando un beso y los quiero mucho a todos”, expresó.