Demi Lovato habló de su orientación sexual y sorprendió a todos con una revelación

Tras revelar su terrible experiencia con la adicción a las drogas, episodios de sobredosis, abuso sexual y sus problemas con la alimentación, Demi Lovato sigue rompiendo tabúes a la hora de hablar de su intimidad.

En medio de la promoción por el estreno de su documental "Dancing With the Devil", la artista internacional habló de su ruptura con Max Ehrich y se refirió a su orientación sexual. En una entrevista con Joe Rogan en su podcast, la ex chica Disney declaró que es pansexual.

"Soy demasiado gay como para casarme con un hombre", confesó la joven cantante pop, dejando en claro los motivos que la llevaron a separarse del actor pese a estar comprometidos. Al mismo tiempo reflexionó: "No sé si eso cambiará en diez años y no sé si eso cambiará alguna vez, pero hoy me encanta aceptarme".

Luego, Demi reveló: "La verdad es que me engañé a mí misma porque era lo que se esperaba de mí. Obviamente me importaba la persona, pero había algo dentro de mí que decía ‘tienes que demostrarle al mundo que estás bien'".

"Escuché a alguien llamar a la comunidad LGBTIQ+ 'la mafia del alfabeto'. Soy parte de la mafia del alfabeto y estoy orgullosa", sentenció la intérprete que el próximo 2 de abril lanzará "Dancing With the Devil", su nuevo disco.